السوداني يتلقى دعوة رسمية لزيارة إيطاليا

2025-02-02 12:50:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تلقى رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، يوم الأحد،دعوة رسمية لزيارة العاصمة الإيطالية روما.

جاء ذلك خلال استقباله سفير إيطاليا لدى العراق، نيكولو فونتانا، بمناسبةتسنم مهامه الجديدة، حيث هنأه السوداني وتمنى له النجاح والتوفيق في عمله.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن اللقاءبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، ودعم التعاون المشترك في مختلف المجالات والقطاعات،كما تناول الجانبان تطورات الأوضاع في المنطقة، لاسيما الأحداث في سوريا، وملف وقفإطلاق النار في كل من غزّة ولبنان.

وبحسب البيان، جدد السفير الإيطالي الدعوة إلى رئيس مجلس الوزراء لزيارةإيطاليا، والعمل على توقيع اتفاقية استراتيجية بين البلدين، على غرار الاتفاقيتين اللتينوقّعهما العراق مع كلّ من فرنسا والمملكة المتحدة.