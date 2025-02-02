مقتل 7 إرهابيين بضربة جوية لطائرات F16 العراقية بين صلاح الدين وكركوك

2025-02-02 12:55:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

حققت طائرات الـ F16 العراقية، اليوم الاحد (2 شباط 2025)، ضربات جوية قضت فيها على (7) إرهابيين في قاطع "الزركة" بين صلاح الدين وكركوك.

وذكرت خلية الاعلام الامني في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، انه "إلحاقاً ببيان خلية الإعلام الأمني الصادر يوم الجمعة الموافق 31 كانون الثاني للعام الجاري بشأن الضربة الجوية التي نفذتها طائرات الـ F16 العراقية في قاطع (الزركة) ضمن الحدود الفاصلة بين صلاح الدين وكركوك، بمعلومات دقيقة من مديرية الاستخبارات العسكرية".

وبينت، انه "وشرعت اليوم الاحد قوة مشتركة من القوات الخاصة وقيادة عمليات شرق صلاح الدين وعناصر مديرية الاستخبارات العسكرية وبمراقبة ومتابعة فنية من قبل خلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة، بتفتيش موقع الضربة الجوية الناجحة، وعثرت على (7) جثث للإرهابيين، بينهم يرتدون أحزمة ناسفة، فضلاً عن العثور على أسلحة مختلفة ومواد لوجستية وأجهزة ومبرزات جرمية ومواد أخرى، ومازالت عملية التفتيش مستمرة في المنطقة المستهدفة ومحيطها".

وتابع، انه "سيتم التعرف على هويات الإرهابيين الذي تم القصاص منهم لاحقًا".