ايطاليا توجه دعوة للسوداني لتوقيع اتفاقيات اقتصادية

2025-02-02 13:10:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، سفير إيطاليا لدى العراق نيكولو فونتانا، حيث هنأه سيادته بمناسبة تسنم مهامه الجديدة، متمنياً له النجاح والتوفيق في عمله. وجرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، ودعم التعاون المشترك في مختلف المجالات والقطاعات، كما تناول اللقاء تطورات الأوضاع في المنطقة، لاسيما الأحداث في سوريا، وملف وقف إطلاق النار في كل من غزّة ولبنان. وجدد السفير الإيطالي الدعوة إلى رئيس مجلس الوزراء لزيارة إيطاليا، والعمل على توقيع اتفاقية ستراتيجية بين البلدين، على غرار الاتفاقيتين اللتين وقّعهما العراق مع كلّ من فرنسا والمملكة المتحدة. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام