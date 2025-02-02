مساعد مدرب نوروز: نسعى لبناء فريق يواكب تطور الأندية

2025-02-02 13:15:03 - المصدر: واع

بغداد – واع

أوضح المدرب المساعد لنادي نوروز، سامر سعيد، أن الهيئة الإدارية للنادي تسعي بالتعاون مع الجهاز الفني الى ترميم الفريق بلاعبين على مستوى عالٍ.

وقال سعيد ، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن " الفريق كان في حالة انهيار، ويفتقد للبدلاء المناسبين، باستثناء وجود أربعة محترفين. حتى الآن، نحن في مرحلة ترميم الفريق، ونعمل على استقطاب مهاجمين لتعزيز صفوف الفريق وسد النقص في بعض المراكز، تماشياً مع تطور مستوى الدوري والمنافسة القوية بين الفرق، سواء من ناحية الأداء أو التعاقدات المحلية والمحترفين".

وأشار إلى أن الفريق قدم مباريات جيدة على الرغم من ضغط الدوري وقلة فترة الاستشفاء وبعض اللاعبين الجدد خاضوا مباراتهم الأولى ولم يصلوا بعد إلى الجاهزية البدنية المطلوبة"، مشدداً على أهمية الانضباط والمسؤولية داخل الملعب، لافتاً الى أن الفريق يستعد لمواجهة الميناء خارج أرضه يوم الثلاثاء المقبل، وهي مباراة صعبة ولها حسابات خاصة، مما يتطلب جاهزية عالية من اللاعبين لتحقيق نتيجة إيجابية".