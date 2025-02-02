العثور على جثث 7 ارهابيين بينهم انتحاريون قضوا بضربة جوية في صلاح الدين

2025-02-02 13:15:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افادت قيادة العمليات المشتركة، يوم الأحد، بالعثور على جثث سبعة انتحاريين يرتدون احزمة ناسفة تم قتلهم بضربة جوية نفذتها طائرات الـ F16 العراقية في قاطع "الزركة" ضمن الحدود الفاصلة بين صلاح الدين وكركوك أول أمس الجمعة.

وقالت القيادة في بيان اليوم، إن قوة امنية شرعت "بتفتيش موقع الضربة الجوية الناجحة، وعثرت على ( 7 )جثث للإرهابيين، بينهم يرتدون أحزمة ناسفة، فضلاً عن العثور على أسلحة مختلفة ومواد لوجستية وأجهزة ومبرزات جرمية ومواد أخرى". وأكدت أن عملية التفتيش مازالت مستمرة في المنطقة المستهدفة ومحيطها.

وأفاد مصدر أمني في محافظة صلاح الدين، امس السبت، بانطلاق عملية أمنية واسعة جنوبي المحافظة للبحث عن جثث قتلى تنظيم داعش، وذلك عقب القصف الجوي الذي نفذه سلاح الجو العراقي.

وكانت قيادة العمليات المشتركة قد أعلنت، الجمعة، عن مقتل أربعة إرهابيين في مضافة لهم ضمن قاطع الزركة ضمن الحدود الفاصلة بين صلاح الدين وكركوك.

وقالت خلية الإعلام الأمني، في بيان نقلاً عن قيادة العمليات المشتركة، إن "طائرات F_16 نفذت ضربتين جويتين استهدفت خلالهما هذه المضافة، إذ أسفرت عن قتل من بداخلها من عناصر داعش، بعد أن تم تدميرها بالكامل".

وأضافت أن "عملياتنا الاستباقية التعرضية مستمرة للقضاء التام على عناصر داعش".

وكان مصدر أمني في محافظة كركوك، قد أفاد أول أمس الجمعة، بأن الطيران الحربي العراقي استهدف موقعين لعناصر تنظيم داعش في وادي الشاي ضمن قضاء داقوق جنوبي المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "الطيران الحربي العراقي نفذ ضربات جوية استهدف موقعين تابعين لعناصر تنظيم داعش ضمن وادي الشاي بقضاء داقوق (45 كم جنوبي كركوك) و منطقة الزركة ".

وأشار إلى أن "الضربات الجوية التي نفذت هي بناء على معلومات استخبارية دقيقة عن تواجد عدد من عناصر التنظيم في هذه المواقع".

وأضاف المصدر أن "القوات الامنية تعمل على تنفيذ عملية عسكرية في موقع الضربات للتحقق من تفاصيل الضربة ومعرفة ما إذا كان الاستهداف أسفر عن قتلى في الضربة".