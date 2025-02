أكثر من 1500 سائح يزورون أهوار الجبايش في شهر الماضي

2025-02-02 13:25:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: كشف قائممقام الجبايش عن تسجيل وصول أكثر من 1500 سائح أجنبي وعربي إلى مناطق الأهوار خلال شهر كانون الثاني الماضي، في مؤشر على ازدهار الحركة السياحية بالمنطقة. وقال الأسدي لشبكة أخبار الناصرية، “الحركة السياحية تشهد تصاعداً ملحوظاً مع تحسن الأجواء، بالإضافة إلى توافد عدد كبير من السياح...

