2025-02-02 13:25:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:أعلن رئيس لجنة تمليك العشوائيات في محافظة ذي قار، عبد الناصر غالب، عن تقدم العمل على تمليك الأراضي المتجاوز عليها من قبل المواطنين، الذين دخلوا ضمن التصميم الأساسي للمحافظة. وفي تصريح خاص لشبكة أخبار الناصرية، أكد غالب أن شركتين تعملان حاليًا على تحديث التصميم الأساسي وإجراء تصاميم قطاعية...

The post ذي قار: تمليك الأراضي للمساكن العشوائية ضمن التصميم الأساسي قبل نهاية 2024 appeared first on شبكة اخبار الناصرية.