2025-02-02 13:27:04 - المصدر: ايشان

أفادت وسائل إعلام بريطانية باعتقال رجل في مدينة مانشستر على خلفية فيديو أحرق فيه القرآن بعد يومين من مقتل العراقي سلوان موميكا، منظم أعمال تدنيس وحرق القرآن في السويد. وأشارت صحيفة “ديلي ميل” نقلا عن الشرطة المحلية إلى أنه تم القبض على الرجل البالغ من العمر 47 عاما بتهمة “ارتكاب جرم مرتبط باضطراب النظام العام […]

ظهرت المقالة الشرطة البريطانية تعتقل رجلاً “أحرق القرآن” بعد مقتل سلوان موميكا أولاً على ايشان.



