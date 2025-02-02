2025-02-02 13:27:04 - المصدر: ايشان

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأحد، عن نتائج الضربة الجوية في قاطع “الزركة” ضمن الحدود الفاصلة بين صلاح الدين وكركوك. وقالت الخلية في بيان: إنه “إلحاقاً ببيان خلية الإعلام الأمني الصادر يوم الجمعة الموافق 31 كانون الثاني للعام الجاري بشأن الضربة الجوية التي نفذتها طائرات الـ Fـ 16 العراقية في قاطع الزركة ضمن الحدود الفاصلة […]

ظهرت المقالة الإعلام الأمني تعلن نتائج ضربة “الزركة”: 7 قتلى بينهم يرتدون أحزمة ناسفة أولاً على ايشان.



