السامرائي والنجيفي يبحثان تطورات المشهد السياسي وتعزيز العمل الوطني

2025-02-02 14:05:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

بحث رئيس تحالف العزم، مثنى السامرائي، اليوم الاحد (2 شباط 2025)، مع رئيس مجلس النواب الأسبق أسامة النجيفي تطورات المشهد السياسي وتعزيز العمل الوطني.

وذكر بيان لتحالف العزم، تلقته "بغداد اليوم"، أن "رئيسه مثنى السامرائي، التقى رئيس مجلس النواب الأسبق، أسامة النجيفي، وجرى خلال اللقاء مناقشة آخر التطورات على الساحة السياسية وسبل تعزيز العمل الوطني المشترك".

واضاف ان "اللقاء تناول أهمية التنسيق بين القوى السياسية الوطنية لمواجهة التحديات الراهنة، والعمل على دعم الاستقرار وتعزيز مسار العملية السياسية، بما يضمن تحقيق تطلعات المواطنين في مختلف المحافظات".

وأكد السامرائي خلال اللقاء على "ضرورة وحدة الصف الوطني وتغليب المصلحة العامة على أي اعتبارات أخرى"، مشدداً على "أهمية الحوار البناء بين مختلف الأطراف السياسية لضمان مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً".