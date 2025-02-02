وزارة الصحة توقع اتفاقية تعاون مع شركة فرنسية لتطوير قدرات قطاع الرعاية الصحية

2025-02-02 14:15:01 - المصدر: واع

بغداد – واع – حسن الفواز

أعلن وزير الصحة، صالح الحسناوي، اليوم الأحد، عن توقيع اتفاقية تعاون مع شركة سانوفي الفرنسية لتطوير قدرات قطاع الرعاية الصحية، مشيرا الى أن الشركة لديها رؤية لإنشاء مصنع خاص في العراق لإنتاج الأدوية.

وقال الحسناوي لوكالة الانباء العراقية (واع)، ان "سياسية الحكومة العراقية ووزارة الصحة بالانفتاح على التطور العلمي في المجالات الصحية المختلفة، كان لنا اليوم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة وشركة سانوفي العالمية المعروفة في القطاع الصحي"، مبينا ان "الاتفاقية تهدف الى تطوير مهارات العاملين في مختلف قطاعات الصحة وبالاخص التمريض بالاضافة الى اتمتة كثير من القضايا المتعلق بتسجيل الامراض النادرة والاورام".

واضاف ان "الشركة لديها تاريخ مع العراق"، مشيرا الى ان "الاتفاقية تساهم مساهمة جدية وعالة وواقعية في تطوير وزارة الصحة وخاصة تطوير الملاكات التمريضية".

وتابع ان "شركة سانوفي لديها تعاقدت كبيرة مع وزارة الصحة وتوريد ادوية مع القطاع الخاص وهناك رؤية لدى الشركة لانشاء مصنع خاص بالتعاون مع القطاع الخاص الدوائي العراقي، وهو احد اهم ركائز البرنامج الحكومي وتوطين الصناعة الدوائية"، معربا عن امله ان "يحول المشروع الى الواقع خلال الفترة القادمة".

فيما اكد السفير الفرنسي باتريك دوريل لوكالة الأنباء العراقية (واع)، ان "هذه الاتفقية مهمة كون ان فرنسا ملتزمة بدعم قطاع الصحة"، موضحا ان "فرنسا تسعى لتطوير العلاقات مع العراق في المجال الصحي والتعاون بين وزارة الصحة وشركة سانوفي لمصحة الشعب العراقي".

وذكر ان "نتمنى بزيادة الشركات الفرنسية في العراق سواء بالقطاع الصحي وباقي المجالات".