حضره تجار ومستثمرون وشركات.. معرض بغداد يقدم الفرص الاستثمارية بالسوق العراقية

2025-02-02 14:15:01 - المصدر: واع

بغداد – واع – فاطمة رحمة

يشهد العراق ثورة صناعية ضمن افتتاح الدورة الـ 48 لمعرض بغداد الدولي، ومشاركات دولية واسعة من قبل العديد من الدول، لما يتمتع به من سوق استثمارية تتيح للشركات المشاركة بعرض منتجاتها المختلفة والتسويق، وأيضا خطط خمسية لمشاريع في قطاع المشروعات الإنشائية.

وقال المهندس المصري، محمد علام، مدير عام مجموعة الصادق للمعدات وشركة الوادي العظيم، وكيل آليات جي سي بي وشاحنات رينو الفرنسية وذي نباك السويدية في العراق، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "كل عام تشارك شركتنا مع الشركة العامة لصناعة السيارات والمعدات خلال فعاليات معرض بغداد الدولي الاقتصادي، وتعد هذه المشاركة مهمة جدا للتواجد في السوق العراقية، والمعرض من الفرص الممتازة جدا لتلاقي عملائنا وزبائننا وعرض معداتنا والآليات التي نعمل عليها داخل العراق".

وأشار الى أن "السوق العراقية واعدة ولدينا خطة ورؤية لخمس سنوات قادمة لما سيكون من تطور خلال هذه الفترة المقبلة خاصة في قطاع المشروعات الإنشائية، كما نلاحظ تطوراً واضحاً في عدد ونوعية المشاريع الموجودة، مثل البنى التحتية من طرق والمجسرات ومشروعات المجمعات السكنية والمولات والمجمعات التجارية الكبيرة، وهذا بشكل واضح للشركات من جميع أنحاء العالم مستهدفة السوق العراقية وبالتالي تواجدنا كوكيل لجي سي بي والرينو والذينباك".

وتابع: "من نتائج المعرض، في العام الماضي وقعنا عقوداً مع ضيوف كانوا هنا والتقينا بهم وذهبنا لتقديم أكبر وأعطينا مواصفاتنا ومعداتنا وأصبحت عقوداً كناتج للمعرض".

من جانبه، أشار الرئيس التنفيذي لشركة كروة للسيارات، إبراهيم بن علي البلوشي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، الى أن "هذه هي المشاركة الأولى لنا في معرض بغداد وتعد اكتشافاً للسوق العراقية ونحن نسمع الكثير عن السوق العراقية خاصة خلال الخمس سنوات الماضية والأنباء والبيانات المتداولة من خلال هذه الأسواق الجاذبة بالنسبة لنا وبالتالي ارتئينا ان نشارك والدخول في هذه النوعية من الأسواق من خلال المعارض".

ولفت الى أنه "لدينا لقاءات كثيرة مع مجموعة من الوكلاء وتعامل مع مجموعة من الجهات الحكومية في العراق حتى قبل مشاركتنا في المعرض وبالتالي حرصنا بوجودنا في هذه السوق على الحضور"، مردفاً "نحن شركة متخصصة بصناعة الحافلات بالإضافة الى السيارات المدرعة والمصفحة، ومصنعنا في المحافظة الوسطى (الدقم) في سلطنة عمان ويعد الأول من نوعه على مستوى منطقة الشرق الأوسط".

بدوره، أكد نائب الرئيس للعلاقات الدولية بمصرف صحار الإسلامي، هشام بن حسن بن موسى لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "تربطنا مع العراق علاقات وطيدة وقديمة منذ ان كانت السلطنة والعراق مراكز للتجارة ما بين خط الحرير والصين وبين دول العالم".

وأضاف، "نحن في العراق كمصرف صحار الإسلامي منذ سنتين ولدينا زيارات متكررة وسهلنا عملية التبادل التجاري ما بين التجار العراقيين المصدرين للمواد العراقية الى السلطنة وبالعكس، ونبحث في توسيع هذه العلاقات أكثر بعلاقات مصرفية مع بعض المصارف الحكومية والخاصة".

وأوضح، أننا "متواجدون في العراق بشكل دوري وهذه الزيارة الرابعة الى بغداد خلال الأربعة أشهر الماضية ونطمح للمزيد وكما قال رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني إن أرض العراق خصبة للاستثمار لجميع المشاريع وبشتى المجالات في النفط والغاز والسكن".

من جهته، لفت رئيس المبادرة المجتمعية، زياد الهاشمي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، الى أننا " فريق تطوعي يضم خيرة منظمات المجتمع المدني وشخصيات وطنية وسلطة رابعة، ونقوم بتنظيم مؤتمرات وندوات وفعاليات لخدمة المجتمع وهو سند وعون للدولة".

وأكمل: "ندعم جهود وزارة التجارة والصناعة واتحاد الصناعات والغرف التجارية لغرض الاستثمار، وشعارنا في هذه الدورة هو الاستثمار، بمعنى كفانا استيرادا وعلينا ان نستثمر من يريد ان يكون علاقات اقتصادية مع العراق، فعليه أن يفكر في الاستثمار".

وتابع، مدير شركة قسم أنابيب الغاز والماء الإيراني، كاميران محمد، الحديث لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أننا "سعداء بمشاركتنا الأولى في هذا المعرض المهم ويهمنا جدا ان ندخل السوق العراقية وعرض منتوجاتنا خاصة من خلال ما نراه من ثورة في كل المجالات، الإعمار والصناعة والتجارة".

ونوه بأن "إنتاجنا عالمي ونصدر للعديد من الدول، وعمر شركتنا 70 عاماً، والسوق العراقية سوق نشطة وجيدة ونريد أن نشارك بأنابيب الغاز التي تمد للبيوت والمجمعات السكنية والتخلص من قناني الغاز لتخفف عن المواطن".











