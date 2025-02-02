بالأرقام والتفاصيل.. الأنبار تكشف عن المشاريع الخدمية المنجزة بجميع أقضية المحافظة

2025-02-02 14:15:01 - المصدر: واع

الأنبار - واع - أحمد الدليميكشفت محافظة الأنبار، اليوم الأحد، عن المشاريع الخدمية المنجزة في جميع أقضية المحافظة.وقال مدير طرق وجسور الأنبار، وسام رياض محمود العبيدي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن" المشاريع التي تم إنجازها تأتي ضمن تنمية الأقاليم وإعادة الاستقرار والأمن الغذائي والمنافذ الحدودية وصندوق الإعمار".أاضاف أن "المشاريع المنجزة شملت إنشاء طرق في منطقة البو كطنة في قضاء عامرية الصمود، وإنشاء طرق في منطقة الهريمات قرب طريق بزيبز، وإنشاء وإكساء طرق البو مشعل في منطقة الرشاد قضاء الكرمة، بالإضافة إلى تبليط طرق منطقة البوعودة في الكرمة، وتبليط طرق منطقة البو جاسم في قضاء الكرمة".وتابع العبيدي، أن "المشاريع المنجزة تضمنت أيضا إنشاء وتأهيل الممر الثاني لطريق ذراع دجلة باتجاه سبع البور من المحطة ( 750+5) الى المحطة ( 450 +9)، وباتجاه محطة (1+00) الى المحطة ( 750 + 5 ) باعتبار المحطة ( 00+00) جسر الرعود في قضاء الگرمة، وإنشاء طرق في منطقة الملالي في ناحية الجزيرة قضاء الكرمة إلى جانب إنشاء شارع البعودة بطول 2 كيلو متر، وإنشاء طريق جزيرة الكرمة بطول 2 كيلو متر".وأوضح العبيدي، أنه "تم تبليط طرق متفرقة في منطقة البو علوان المرحلة الثانية، وطرق النعيمية، أبو غريب، سدة جميلة والهيتاويين، وإنشاء طرق في سدة النعيمية والجميلة والشيتيين في الفلوجة، وإنشاء طرق بمنطقة البوعداي، إضافة الى الزغاريت، وطرق ما بعد المفتول البو شهاب، والبوعكاش، ومنطقة المصالحة وأبوسديرة الأولى في الصقلاوية كمرحلة ثانية".وبين العبيدي أيضا، أنه "تم إعمار جسر الرعود الخرساني على قناة ذراع دجلة، وإعمار جسر البو غايب على نهر الكرمة في الصقلاوية، ومعالجة استدارة جسر البو علوان فوق سكة القطار قضاء الفلوجة، وتبليط طريق البو عويد والبو سلطان والبو شمران وطرق متفرقة في النساف، وانشاء طرق من سيطرة الحلابسة الى جسر البوعلوان، وإنشاء الطريق الرابط مع طريق البو زيدان قرب جامع صلاح الدين، وإنشاء طريق في منطقة الهيتاويين النعيمية بين جامع زين العابدين ومدرسة طريق النور، إضافة إلى تأهيل طرق فرعية في منطقة أبوفليس المرحلة الثانية بطول 7755متراً، وتبليط طرق فرعية في منطقة ابو فليس بطول 8755 متراً، وتأهيل سدة البو فليس المرحلة الأولى بطول 5 كم وعرض 25 متراً في قضاء الحبانية".وأشار إلى "تأهيل طرق في منطقة القرية العصرية و زويغير مع طريق مدرسة المعرفة في زنكورة بطول 8065 متراً، وإنشاء مبنى مديرية طرق وجسور الانبار في الرمادي، وتأهيل وتبليط طرق حويجة البوذياب في منطقة الجزيرة، وتأهيل طرق البوعلي الجاسم المرحلة الاولى، بالاضافة الى تأهيل طريق رمادي/ هيت القديم مفرق زنكورة باتجاه ناحية المحمدي بطول3000 متر".ولفت إلى أن" المرحلة الثانية شملت تأهيل طريق أبو الجير إكساء الجانبين بطول 3.7 كم، وإعادة تأهيل طرق داخلية، وتأهيل طريق مدخل ناحية الرحالية بالتكسية الحجرية، وتأهيل مجموعة طرق ريفية في منطقة جويبة/ المرحلة الثالثة بطول 4885 متراً، بالإضافة إلى تبليط الطريق الرئيس في منطقة جويبة والبوموسى والبو طه والبو ضيدان بطول 2200 متر في الرمادي، وتأهيل مجموعة طرق في السورة البو خليفة بطول 9200 متر، وإنشاء وتبليط مجموعة طرق في زوية البو ذياب قرب دار الضيافة مجاور مدرسة الخالدين بطول 6210 أمتار، وتأهيل طريق السورة البو خليفة بطول 2500 متر".وأوضح، أنه "تمت إعادة تأهيل وتبليط طرق في منطقة الدولاب وحيطان والبو هفل والقطنية في ناحية البغدادي، وتأهيل طريق رمادي ـ القائم المرحلة الثانية راوة - القائم المقطع الـ 12 من المحطة (900+ 53) الى المحطة (050+85)، وتبليط طريق ريفي جبة الصاور بطول 10كم في ناحية البغدادي".وتابع العبيدي، أنه "تم تأهيل طريق الصينية والخزارية في جزيرة قضاء هيت بطول 1.5 كم في ناحية البغدادي، وتبليط طرق ريفية متفرقة في منطقة البكرة في ناحية الفرات بطول 1.5 كم، وتأهيل الطريق العام رمادي - قائم المرحلة الأولى، وإنشاء الممر الثاني لجسر الاخيضر الأول، وإنشاء الممر الثاني لجسر وادي غيدة، فضلاً عن مشروع تبليط طرق في قريتي البو حياة والوس ضمن ناحية الحقلانية".وأردف: "مع تبليط طريق ريفي في منطقة الفحيمي، وتأهيل الطريق العام الذي يربط بين مجمع الصكرة بالطريق العام رمادي - قائم، وتبليط الطريق الرابط بين مجمع الصكرة ومشروع ماء الصكرة، كما تم هدم وإعادة وإنشاء بناية قاطع طرق وجسور القائم مع إنشاء ورشة صيانة تأهيل طريق الرمادي- القائم المرحلة الثانية لجسر وادي المانعي مع جسر وادي البطيخة على طريق راوة- القائم، وتأهيل وإنشاء وتبليط شوارع خارج حدود البلدية مدخل جريجيب مدخل الفياضية، وشوارع فرعية في ناحية الكرابلة قضاء القائم، وتأهيل وتوسعة طريق الرمانة الشرقي الى منطقة شط العرب وطريق الرمانة الغربي الى نهاية قرية الحويجة في قضاء القائم، وتأهيل طرق خارج حدود بلدية القائم للأحياء التابعة لمركز القائم، وتبليط شوارع خارج حدود بلدية القائم لأحياء غزة والأمين والدرة والزيتون الغربي والفرات".