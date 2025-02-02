الحكم على المدعو "حسن الباش" بالحبس 4 أشهر بتهمة المحتوى الهابط

2025-02-02 14:15:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر أمني، اليوم الاحد (2 شباط 2025)، بالحكم على المدعو "حسن الباش" بالحبس 4 أشهر بتهمة المحتوى الهابط.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "القضاء العراقي اصدر حكما بحبس المدان المدعو (حسن الباش) أربعة أشهر بتهمة المحتوى الهابط".

هذا وأفاد مصدر أمني، يوم الثلاثاء، (28 كانون الثاني 2025)، بصدور حكم قضائي بالحبس للمدانة المدعوة (رزان محمد).

وذكر المصدر لـ"بغداد اليوم"، انه "ومن خلال المتابعة المكثفة والتدقيق وبعد إجراءات لجنة المحتوى الهابط في وزارة الداخلية، أصدر القضاء العراقي حكما بحبس المدانة المدعوة (رزان محمد) أربعة أشهر بتهمة المحتوى الهابط".