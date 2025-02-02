11 ناقلة نفط ترسو على أرصفة ميناء خور الزبير التخصصي

2025-02-02 14:25:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلن المدير العام للشركة العامة لموانئ العراق فرحان الفرطوسي، اليوم الأحد، عن استقبال 11 ناقلة نفط رست على أرصفة ميناء خور الزبير التخصصي. وقال الفرطوسي في بيان تلقته الاقتصاد نيوز، إن زيادة حجم الإيرادات كانت من أولويات العمل في الموانئ”، مشيرا إلى أن هذه المناولة المستمرة للناقلات النفطية والسفن التجارية تساهم في تعزيز موارد الدولة. وأضاف أن ميناء خور الزبير التخصصي استقبل 11 ناقلة نفط، مبينا أن بعض الناقلات التي رست في الميناء كانت محملة بمواد متنوعة مثل زيت الوقود، المذيبات، Crude، Vlankot، Haphtha، وCas oil، بينما كانت الناقلة FIag shi sage محملة بمادة البنزين ورست عند رصيف 2. وأشار إلى أن “عمليات الإرساء، والشحن، والتفريغ، والمغادرة تمت بنجاح وبالتعاون الوثيق بين الملاحة البحرية وإدارة الميناء”. يذكر أن ميناء خور الزبير التخصصي يعد من الموانئ الحيوية في العراق، ويعتبر محوريا في نقل وشحن المواد النفطية والمنتجات الصناعية المختلفة. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام