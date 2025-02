زراعة ذي قار: أكثر من 800 دونم تم تجريفها خلال أربع سنوات

2025-02-02 14:35:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:كشف مدير زراعة ذي قار، محمد عباس، أن عملية تجريف الأراضي الزراعية في المحافظة خلال السنوات الأربع الماضية، حيث بلغ إجمالي المساحات التي تم تجريفها أكثر من 800 دونم. وفي حديثه لشبكة أخبار الناصرية، أوضح عباس أن المساحات الكلية لبساتين ذي قار تصل إلى 48 ألف دونم، في...

