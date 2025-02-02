2025-02-02 14:36:04 - المصدر: ايشان

أكدت صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية إن إسرائيل قامت ببناء منشآت عسكرية ودفاعية في أراضي سورية توغلت داخلها بعد انهيار نظام بشار الأسد، ما يشير إلى أن وجودها في تلك المناطق قد يكون طويل الأمد. وقد وصف محمد مريود، رئيس بلدية جباتا الخصاب، مشهد بناء القواعد العسكرية الإسرائيلية في الأطراف الشمالية لقريته قائلا: “إنهم […]

ظهرت المقالة واشنطن بوست: الكيان يبني منشآت عسكرية ودفاعية جديدة في الأراضي السورية أولاً على ايشان.



