العراق يعلن مقتل سبعة عناصر من (داعش) في غارة جوية شمالي البلاد

2025-02-02 15:00:05 - المصدر: كونا

بغداد - 2 - 2 (كونا) -- أعلن الجيش العراقي اليوم الأحد مقتل سبعة مسلحين من عناصر ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في غارة جوية شمالي البلاد.وذكرت قيادة العمليات المشتركة العراقية أن عناصر أمنية مشتركة عثرت اليوم على جثث سبعة مسلحين ينتمون لتنظيم (داعش) كانوا قد استهدفوا في غارة جوية بطائرات (اف 16) أمس الأول في منطقة تقع بين محافظتي (صلاح الدين) و(كركوك) شمال بغداد.وأوضحت أن القوات الأمنية التي فتشت الموقع المستهدف عثرت كذلك على أحزمة ناسفة وأسلحة مختلفة ومواد لوجستية وأجهزة ومواد أخرى.وتنفذ القوات العراقية مدعومة بغارات جوية حملات تفتيش ومداهمات مستمرة ضد بقايا تنظيم (داعش) في المناطق النائية والجبلية في محافظات شمال شرق بغداد. (النهاية) ع ح ه / أ ب غ