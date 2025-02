2025-02-02 15:50:06 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدى صوت مجلس النواب، اليوم الأحد، على مشروع قانون التعديل الأول لقانون الموازنة. وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان تلقته (المدى) أن "مجلس النواب صوت على مشروع قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023- 2024- 2025) رقم (13) لسنة 2023. وأضافت أن "المجلس صوت على عدد من الدرجات الخاصة […]

