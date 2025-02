اليوم الياباني في معرض بغداد الدولي: مساعي لتعزيز العلاقات الاقتصادية

2025-02-02 15:50:06 - المصدر: جريدة المدى

بغداد / المدى شهد معرض بغداد الدولي في دورته الثامنة والأربعين، التي انطلقت في الأول من شباط 2025، تنظيم فعالية “اليوم الياباني” في الثاني من الشهر نفسه، بحضور السفير الياباني لدى العراق، السيد أكيرا إندو، والدكتور مصطفى نزار العاني، مدير عام الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية، إلى جانب عدد من الشخصيات الرسمية وممثلي الشركات […]

