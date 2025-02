2025-02-02 15:50:06 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدى أصدر مجلس محافظة بغداد، اليوم الأحد، أمرًا إداريًا يقضي بإحالة المحافظ عبد المطلب علي يوسف، إلى التقاعد، بعد بلوغه السن القانونية. جاء ذلك في كتاب رسمي، صادر عن رئيس مجلس محافظة بغداد، عمار حسين القيسي، حمل عنوان "أمر إداري رقم 11 لسنة 2025". وبين، ان القرار جاء تنفيذا لقرار مجلس الدولة وجزء من […]

