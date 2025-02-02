بالوثيقة.. نص قانون التعديل الأول للموازنة الذي أقره مجلس النواب

2025-02-02 16:20:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

تنشر وكالة الأنباء العراقية (واع) نص قانون نص قانون التعديل الأول للموازنة الذي أقره مجلس النواب.

وأعلن مجلس النواب، اليوم الأحد، التصويت على مشروع قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية.

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "مجلس النواب صوت على مشروع قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023- 2024-2025) رقم (13) لسنة 2023".



