2025-02-02 16:30:07 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ تعاني مناطق زراعية في دهوك من تحديات كبيرة هذا الموسم أبرزها قلة تساقط الأمطار،وانتشار الفئران والحشرات بأعداد كبيرة، مما ينذر بتراجع الإنتاج الزراعي لمحصوليالقمح والشعير.

وأشارمراسل وكالة شفق نيوز، أن المزارعين في قضاء "بردرش" وخاصة سهل "نافكور" يعانون هذه التحديات ما جعلهم يعتمدون على مياه الآبار الارتوازيةوالسطحية في سقي محاصيلهم في ظل ندرة الأمطار حتى الآن.

لكنهذه الحلول تواجه بدورها عقبات إضافية أبرزها نقص إمدادات الكهرباء مما يزيد منصعوبة تشغيل المضخات اللازمة لري الأراضي.

ويقولالفلاح حسين أحمد، لوكالة شفق نيوز، إنهم يواجهون مشكلتين رئيسيتين هذا الموسم،الأولى هي شح الأمطار، والثانية انتشار الفئران بكثافة في الحقول الزراعية وهو مايهدد المحاصيل.

ويوضحأنه يعتمد على الري من الآبار لكن قلة توفر الكهرباء تزيد من معاناتهم حيث لايستطيعون تشغيل المضخات بشكل منتظم.

ويؤكدأن مشكلة الفئران خطيرة للغاية إذ يوجد في الدونم الواحد أكثر من 50 حفرة ممايستنزف المحاصيل بشكل كبير، داعياً إلى تدخل حكومي عاجل لإيجاد حلول لهذه المشكلة.

أماالفلاح جعفر جاسم، فقد سلط الضوء على أزمة الكهرباء، قائلاً لوكالة شفق نيوز، إن "الحكومةلا توفر الكهرباء بالكميات الكافية ولا نعلم متى سيصل التيار حتى يتمكنوا من تشغيلالآبار".

ويبينأن "الكهرباء متوفرة لساعات محدودة جداً وأحياناً تصل فقط لمدة ساعة واحدة فياليوم مما يجبرنا على الري خلال فترات متأخرة من الليل"، محذراً من أناستمرار الوضع على هذا الحال سيؤدي إلى تلف المحاصيل بالكامل وخسائر فادحة.

بدورهيشير مدير دائرة كهرباء بردرش، أرشد محمد علي، خلال حديث لوكالة شفق نيوز، إلى أنالدائرة تلقت شكاوى الفلاحين بشأن ضعف التيار الكهربائي، مؤكداً أنهم قاموا برفعالطلب إلى مديرية كهرباء دهوك لإيجاد حل لهذه الأزمة.

ويضيف"لدينا أكثر من 170 مشتركاً من الفلاحين في المنطقة ونحن نعمل حالياً على إعدادجدول زمني لتزويدهم بالكهرباء وفق الإمكانيات المتاحة لضمان حصولهم على كمياتكافية لسقي محاصيلهم".

إلىذلك، يلفت الخبير الزراعي، والمستشار في دائرة زراعة دهوك، أمين ياسين، خلال حديثهلوكالة شفق نيوز، إلى أن قلة الأمطار تساهم في زيادة أعداد الفئران خاصة تلك التيتتغذى على النباتات وحبوب القمح والشعير.

ويتابع"هناك عدة طرق لمكافحة هذه الظاهرة منها استخدام الكبريت والنار وهي طريقةفعالة لكنها خطرة على الفلاحين وتتطلب اتخاذ احتياطات كبيرة، أما الطريقة الأكثر أماناًفتتمثل في تحديد حفر الفئران وطمسها بالتراب ثم فحصها بعد 24 ساعة فإذا وجدتالحفرة مفتوحة فهذا يدل على نشاط الفئران وحينها يمكن استخدام المبيدات المناسبةمثل فوسفيت الزنك بعد خلطه مع القمح أو الدقيق ووضعه في الحفر النشطة مما يساعد فيالحد من انتشارها".