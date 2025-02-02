الموانئ العراقية تستقبل 11 ناقلة نفط في يوم واحد

2025-02-02 16:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت الشركة العامة لموانئ العراق، يوم الأحد، عن استقبال 11 ناقلة نفط رست على أرصفة ميناء خور الزبير التخصصي.

وقال مدير عام الشركة فرحان الفرطوسي، لوكالة شفق نيوز، إن "زيادة حجم الإيرادات كان من أولويات العمل في الموانئ، وهذه المناولة المستمرة للناقلات النفطية والسفن التجارية تساهم في تعزيز موارد الدولة".

وأضاف أن "ميناء خور الزبير التخصصي استقبل اليوم 11 ناقلة نفط، بعضها محملة بمواد متنوعة مثل زيت الوقود، والمذيبات، و Crude، و Vlankot، و Haphtha، و Cas oil، بينما كانت الناقلة FLag shi sage محملة بمادة البنزين ورست عند رصيف رقم 2".