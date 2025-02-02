الرافدين يعلن المباشرة بتوزيع رواتب المتقاعدين لشهر شباط الجاري
2025-02-02 16:35:02 - المصدر: واع
بغداد - واع
أعلن مصرف الرافدين، اليوم الأحد، المباشرة بتوزيع رواتب المتقاعدين لشهر شباط الجاري.
وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تمت المباشرة بتوزيع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري" .
وأضاف، أنه "بإمكان المتقاعدين ممن تصلهم الرسائل النصية التوجه لاستلام رواتبهم من أي مكان يتواجدون فيه".
أعلن مصرف الرافدين، اليوم الأحد، المباشرة بتوزيع رواتب المتقاعدين لشهر شباط الجاري.
وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تمت المباشرة بتوزيع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري" .
وأضاف، أنه "بإمكان المتقاعدين ممن تصلهم الرسائل النصية التوجه لاستلام رواتبهم من أي مكان يتواجدون فيه".