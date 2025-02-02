الرافدين يعلن المباشرة بتوزيع رواتب المتقاعدين لشهر شباط الجاري

2025-02-02 16:35:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلن مصرف الرافدين، اليوم الأحد، المباشرة بتوزيع رواتب المتقاعدين لشهر شباط الجاري.وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تمت المباشرة بتوزيع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري" .وأضاف، أنه "بإمكان المتقاعدين ممن تصلهم الرسائل النصية التوجه لاستلام رواتبهم من أي مكان يتواجدون فيه".