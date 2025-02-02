الثقافة النيابية تناقش مع مجلس أمناء شبكة الإعلام فقرات تعديل قانون الشبكة

2025-02-02 16:35:02 - المصدر: واع

بغداد – واعناقشت لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام النيابية مع رئيس مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي، اليوم الأحد، فقرات تعديل قانون الشبكة.وقالت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام النيابية ناقشت مع رئيس مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي، المواد والفقرات المراد تعديلها في قانون شبكة الإعلام العراقي رقم 26 لسنة 2015 المعدل، وسبل الارتقاء بعمل الشبكة وضمان استقلاليتها".وشدد رئيس السن للجنة أثناء استضافة رئيس مجلس أمناء الشبكة والوفد المرافق له في مقر اللجنة على، "تضمين القانون مواد تنص على عدم تداخل الصلاحيات والفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الشبكة لضمان انسيابية العمل".وأكدت اللجنة، "على ضرورة استمرار الشبكة بتبني الخطاب الوطني ورسم السياسة العامة التي تتوافق مع توجهات أطياف الشعب العراقي".