النقل تتخذ إجراءات جديدة لرفع الحظر الأوروبي عن الخطوط الجوية العراقية

2025-02-02 16:35:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – آمنة السلامي

أعلنت وزارة النقل، اليوم الأحد، عن اتخاذ جملة من الإجراءات لرفع الحظر الأوروبي عن الخطوط الجوية العراقية، فيما رهنت رفع الحظر بتدقيق مراقبة السلامة الجوية (USOAP).

وقال المتحدث باسم الوزارة، ميثم الصافي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الخطوط الجوية العراقية قد اتخذت عدة إجراءات لرفع الحظر الأوروبي المفروض عليها، ومنها التعاقد مع الاتحاد الدولي للنقل الجوي إياتا (IATA) للحصول على شهادة الأيوسا (IOSA)".

وأضاف أن "هذا التعاقد يهدف أيضا للتحضير للحصول على شهادة (مشغل البلد الثالث)"، مبيناً أن "مدة العقد هي 30 شهراً، مقسمة إلى مرحلتين".

وأكد الصافي أن "رفع الحظر الأوروبي عن الخطوط الجوية العراقية يرتبط أيضا بعبور سلطة الطيران المدني العراقي للبرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السلامة الجوية USOAP".