"إطار سيارة" يفجع عائلة بمصرع 7 من أفرادها في الأنبار (صور)

2025-02-02 16:35:09 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أعلن مديرية مرور الأنبار، يوم الأحد، عن مصرع سبعة أشخاص من عائلة واحدةبحادث سير مأساوي في المحافظة.

وذكرتالمديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الحادث وقع على الطريق الخارجي فيمحافظة الأنبار بالقرب من مفرق مدينة راوة، جراء اصطدام مركبة حمل كبيرة مع مركبةنوع "بيك آب"، وأدى إلى وفاة سبعة أشخاص من عائلة واحدة كانوا على متن الـ"بيكآب".

وبينأنه بحسب التحقيقات الأولية فإن الحادث نتج عن السرعة الشديدة وانفجار أحد إطاراتمركبة الـ"بيك آب" مما أدى إلى فقدان السيطرة عليها وتوجهها نحو الاتجاهالمعاكس واصطدامها بمركبة الحمل الكبيرة بشكل عنيف.