مصرع وإصابة 3 عمال بتسرب غازي جنوبي العراق

2025-02-02 16:35:09 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أفاد مصدر محلي في البصرة، يوم الأحد، بمصرع وإصابة ثلاثة عمال جراء تسربغازي حديث في مصنع للأسمدة في المحافظة.

وقالالمصدر لوكالة شفق نيوز، إن "تسرباً لغاز الأمونيا حصل في أحد الأنابيب بمصنعالأسمدة الجنوبية في خور الزبير بالبصرة، أدى إلى وفاة عامل واحد وإصابة اثنينآخرين بحالة اختناق".

وأضاف"تم نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية، وإجراءالإسعافات الأولية للمصابين وحالياً هما بحالة جيدة".