ضمن برنامج "إمكان".. الصحة العراقية توقع اتفاقية تعاون مع شركة "سانوفي" الفرنسية

2025-02-02 16:35:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة العراقية، يوم الأحد، توقيع اتفاقية تعاونلتطوير قطاع الرعاية والتوعية الصحية مع شركة "سانوفي" الفرنسية.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنها "وقعت بإشراف وحضوروزير الصحة، صالح مهدي الحسناوي، وسفير فرنسا لدى العراق، باتريك دوريل، اتفاقية تعاونمع شركة (سانوفي) الفرنسية العالمية في مجال الأدوية واللقاحات بهدف تعزيز القدراتفي قطاع الرعاية والتوعية الصحية ضمن إطار برنامج (إمكان)، وتمثل الاتفاقية نموذجاًمبتكراً للشراكة بين القطاعين العام والخاص".

وأوضحت، أن "توقيع اتفاقية التعاون تم من قبل أحمد عبادي مدير مديريةالمراكز التخصصية ممثلاً عن وزارة الصحة، ورامي نصار، رئيس وحدة الأدوية في بلاد الشرقالأدنى ومدير مكتب (سانوفي) للأدوية واللقاحات، بحضور الوكلاء وعدد من المسؤولين فيالوزارة ومروان شريف، رئيس قسم اللقاحات في بلاد الشرق الأدنى وممثلي وسائل الإعلام".

وأكد وزير الصحة، أن "هذا التعاون يمثل خطوة نوعية ضمن استراتيجيةالوزارة لتطوير منظومة الرعاية الصحية، من خلال الاستفادة من الخبرات العالمية والشراكاتالاستراتيجية مع الشركات الرائدة في القطاع الصحي لتقديم حلول متكاملة ومستدامة".

من جانبه، أكد السفير الفرنسي لدى العراق، باتريك دوريل، أن "هذهالشراكة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين فرنسا والعراق في المجال الصحيوالتزام الشركة بدعم جهود وزارة الصحة العراقية في تطوير نظام الرعاية الصحية وتقديمأفضل الخدمات الطبية للمواطنين".

بدوره، قال رئيس وحدة الأدوية في بلاد الشرق الأدنى ومدير مكتب سانوفيفي الأردن، رامي نصار، إن "التعاون تحت مظلة برنامج (إمكان) يمثل التزامنا معالوزارة لبناء قدرات الأطباء والممرضين، وضمان الوصول إلى تقنيات رعاية صحية متقدمة،وتحديث منظومة الرعاية الصحية بما يتماشى مع المعايير الدولية، أن هذه الشراكة تعكسالتزامنا بتقديم أفضل الخبرات العالمية والإقليمية لتطوير النظام الصحي العراقي".