الرافدين يعلن المباشرة بتوزيع رواتب المتقاعدين لشهر شباط الحالي

2025-02-02 17:20:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلن مصرف الرافدين، اليوم الأحد، (2 شباط 2025)، المباشرة بتوزيع رواتب المتقاعدين لشهر شباط الجاري عن طريق أدوات الدفع الالكتروني.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، انه "تمت المباشرة بتوزيع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري".

وأشار البيان الى، انه "بإمكان المتقاعدين ممن تصلهم الرسائل النصية التوجه لاستلام رواتبهم من اي مكان يتواجدون فيه".

وكانت هيئة التقاعد الوطنية، قد أعلنت بوقت سابق اليوم الأحد، عن المباشرة برفع رواتب شهر شباط الجاري، فيما اعلن مصرف الرشيد بالمباشرة بتوزيعها.



