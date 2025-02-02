العراق وفرنسا يناقشان استكمال إجراءات توقيع مذكرة تفاهم بالمجالات العدلية والقانونية

2025-02-02 17:25:02 - المصدر: واع

بغداد - واعناقش وزير العدل خالد الشواني، والسفير الفرنسي باتريك دوريل، اليوم الأحد، استكمال إجراءات توقيع مذكرة تفاهم في المجالات العدلية والقانونية.وذكر بيان لوزارة العدل- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن "وزير العدل استقبل في مقر الوزارة، السفير الفرنسي لدى العراق، باتريك دوريل، والوفد المرافق له، وذلك في إطار تعزيز العلاقات العدلية والقانونية بين البلدين".وأكد الوزير- خلال اللقاء- "رغبة العراق في استكمال إجراءات توقيع مذكرة تفاهم في المجالات العدلية والقانونية، والتي تشمل تبادل المحكومين وتبادل الخبرات بين البلدين".من جانبه، أعرب السفير الفرنسي- حسب البيان- عن "شكره وامتنانه لمعالي الوزير على حفاوة الاستقبال"، مثنيًا على الجهود التي تبذلها وزارة العدل في تطوير نظامها الإصلاحي، لا سيما في تحسين أوضاع السجون وتقديم الرعاية اللازمة للنزلاء، بمن فيهم السجناء الفرنسيون في المؤسسات الإصلاحية العراقية"، مؤكدا، "التزام بلاده بدعم التعاون القانوني مع العراق، بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين".