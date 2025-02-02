2025-02-02 17:25:02 - المصدر: واع

بغداد – واعاستدعى مدربُ منتخب أساطير العراق حكيم شاكر، اليوم الأحد، 39 لاعبًا للدخولِ في التدريباتِ تحضيرًا للمُشاركةِ في بطولةِ الخليج للأساطير التي تستضيفها دولةُ الكويت الشهر الحالي.وقال الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مدرب منتخب أساطير العراق حكيم شاكر استدعى (39) لاعبًا للدخولِ في التدريباتِ التي ستنطلق يوم غدٍ الإثنين في العاصمةِ بغداد تحضيرًا للمُشاركةِ في بطولةِ الخليج للأساطير التي تستضيفها دولةُ الكويت الشهر الحالي".وأضاف البيان، "ضمت القائمةُ كلًا من: نور صبري ومحمد كاصد وعلي مطشر وحيدر عبد الأمير وحيدر محمود ومهدي كريم وعلي حسين رحيمة وحيدر عبيد وياسر رعد وسعد عطية وباسم عباس وسعد عبد الحميد ووسام زكي وهوار ملا محمد وقصي منير ونشأت أكرم وصالح سدير وكرار جاسم وخلدون إبراهيم وحبيب جعفر وليث حسين وسامر سعيد وأوس إبراهيم وجستن ميرام ورزاق فرحان ويونس محمود ومصطفى كريم وحيدر صباح وأحمد مناجد وحمادي أحمد وخالد مشير وجاسم محمد حاجي وسامال سعيد ومحمد علي كريم ومؤيد خالد وسلام شاكر وهيثم كاظم وأحمد إياد وسعد قيس".وتابع، "سيتم اختيارُ (20) لاعبًا للقائمةِ النهائية لبُطولةِ الأساطير".



