الدفاع العراقية تؤكد مقتل والي كركوك بعملية "الزركة"

2025-02-02 17:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ كشفت مصدر رفيع في وزارة الدفاع العراقية، يوم الأحد، عن مقتل ما يسمى بـ"واليكركوك" بالضربة الجوية التي نفذها طيران الجيش بعملية أمنية في منطقة"الزركة" بين محافظتي كركوك وصلاح الدين.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "طيران الجيش تمكن من خلال ضربةجوية دقيقة نفذت بناءً على معلومات ورصد للطائرات المسيرة، من تدمير مضافة لإرهابيينداعش".

وأضافأن "قوة أمنية تابعة لعمليات شرق صلاح الدين عثرت على سبع جثث في موقع الضربةتعود إحداهن لما يسمى والي كركوك مع أجهزة هواتف وأحزمة ناسفة ومواد لوجستيةمتنوعة".

وأشار المصدر؛إلى أنه "في سياق الرصد والمتابعة باستخدام الطائرات المسيرة رصدت إحدىالطائرات مضافة أخرى قريبة من المضافة المدمرة وجاري العمل بمراقبتها وتنفيذ ضربةجوية أخرى حال رصد أي حركة فيها".

وكانتقيادة العمليات المشتركة قد أعلنت عن العثور على جثث سبعة انتحاريين يرتدون أحزمةناسفة تم قتلهم بضربة جوية نفذتها طائرات الـF16 العراقية في قاطع"الزركة" ضمن الحدود الفاصلة بين صلاح الدين وكركوك أول أمس الجمعة.