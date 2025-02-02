2025-02-02 17:40:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنتهيئة النزاهة الاتحاديَّة، يوم الأحد، استرداد رئيس مجلس إدارة إحدى شركات وزارةالنقل من دولة الكويت، فيما أشارت إلى أن المطلوب محكوم عليه غيابياً بالسجن جراءإضراره بأموال الدولة.

وذكرت الهيئة،في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "جهود دائرة الاسترداد فيها بالتعاون معالادّعاء العام ومُديريَّة الشرطة العربيَّة والدوليَّة وسفير جمهوريَّة العراق فيدولة الكويت، أسفرت عن استرداد المُدان (محمد عبد الحسين جعفر) من دولة الكويتالشقيقة، بعد أن ألقت الأخيرة القبض عليه في أراضيها".

وأضاف البيان،أن "المُدان أقدم في العام 2010 عندما كان يعمل في الشركة العراقيَّة للنقلالبريّ بالاشتراك والاتفاق مع أشقائه بالإضرار بأموال ومصالح الجهة التي يعمل فيهامن خلال فتح حسابٍ جارٍ في أحد المصارف، وإيداع مبالغ ماليَّةٍ فيه لحساب الشركة".

وتابع البيان،"بعد مرور ثلاثة أشهر من فتح الحساب تمَّ تقديم طلب من المدان وأشقائهبعدِّهم رئيساً وأعضاءً في مجلس إدارة الشركة على منحهم قروضاً شخصيَّة بضمان حسابالشركة بعد قيامهم بجلب تأييد منها تُقدَّرُ مبالغ تلك القروض بين (5-6) ملياراتدينارٍ، بيد أنَّ البنك المركزي العراقيّ وشركة التأمين الوطنية قرَّرا حجز حسابالشركة كونها مدينة".

وأشار البيان،إلى أن "محكمة الجنايات المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة سبق أن أصدرتالحكم عليه غيابياً بالسجن لمُدَّة سبع سنوات وفقاً لأحكام المادة (340) من قانونالعقوبات، بعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات التي وجدتها كافية لتقصيره وإدانتهوالحكم عليه وفقاً لمقتضيات المادة الحكميَّة".