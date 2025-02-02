المالية النيابية "تفجر مفاجأة" بشأن كلفة استخراج النفط من إقليم كوردستان

2025-02-02 17:40:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قالت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، يوم الأحد، إنالتصويت على تعديل قانون الموازنة العامة يتعلق بالمقترح المرسل من قبل الحكومة الاتحاديةإلى المجلس، وفيما أوضحت أن كلفة استخراج النفط 16 دولاراً ليست ثابتة، بل قد تصل إلى22 دولاراً، أكدت أن إيقاف تصدير نفط الاقليم أدى إلى خسارة الحكومة الاتحادية أكثرمن 14 مليار دولار.

وذكرت عضو اللجنة، إخلاص الدليمي، لوكالة شفق نيوز، أن "مجلس النوابصوت اليوم على تعديل قانون الموازنة العامة، وأن التصويت كان على المقترح المرسل منقبل الحكومة إلى المجلس".

وبينت الدليمي، أن "كلفة استخراج النفط في إقليم كوردستان حسب التعديلتكون 16 دولاراً للبرميل الواحد، والتكلفة ليست ثابتة، حيث ستكون هناك شركة استشاريةتحسم تكلفة استخراج النفط الحقيقي، وربما تصل إلى 22 دولاراً للبرميل، وبحسب هذه الكلفةستلتزم الحكومة الاتحادية بدفعها إلى إقليم كوردستان".

وأوضحت، أنه "بحسب تعديل الموازنة، فأن نفط الإقليم يُسلم إلى شركة(سومو)، وهي ستكون المسؤولة عن بيع النفط إلى الخارج"، لافتة إلى أن "إيقافتصدير النفط لم يكن بسبب الإقليم، وإنما كان من وزارة النفط الاتحادية برفع دعوى علىوزارة النفط في الإقليم مما تسبب بإيقاف تصدير النفط، وهذا أدى إلى خسارة الحكومة الاتحاديةأكثر من 14 مليار دولار".

وصوت مجلس النواب العراقي، اليوم الأحد، على مشروع قانون التعديل الأوللقانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية 2023 - 2024 –2025 رقم 13 لسنة 2023.

من جانبه، أعلن النائب المستقل أحمد مجيد، في تصريح لوكالة شفق نيوز، أنأعضاء مجلس النواب عن محافظات الوسط والجنوب قاطعوا جلسة البرلمان المنعقدة اليوم،معتبراً أن التصويت على الموازنة "مخالف للقانون والنظام الداخلي للمجلس بسببعدم اكتمال النصاب القانوني".

وأوضح مجيد أن "عدد النواب الحاضرين لا يتجاوز 140 نائباً، ما يعنيأن النصاب غير متحقق"، مؤكداً أنهم يشككون في مشروعية الجلسة.

وأضاف "سنقدم طعنًا لدى المحكمة الاتحادية ضد مجلس النواب بسبب مخالفتهالقانون والمضي في التصويت على تعديل قانون الموازنة".