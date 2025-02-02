2025-02-02 17:40:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ علّقمحافظ بغداد عبد المطلب علي يوسف، اليوم الأحد، على قرار إحالته إلى التقاعد،مشيراً إلى أن قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم المعدل لم يحدد سناً معيناًلإحالة المحافظ إلى التقاعد.

وقال يوسف، فيوثيقة موجهة إلى مجلس المحافظة وردت لوكالة شفق نيوز، "نود اعلامكم أن قانونالمحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل لم يحدد سناً معيناًلإحالة المحافظ على التقاعد فضلاً عن أن الية تعيين المحافظ تكون عن طريق الانتخابمن مجلس المحافظة".

وأضاف المحافظ،"كما أن من أهم اركان القرار الإداري هو ركن الاختصاص والذي يعد من النظامالعام في حين أن أمركم الإداري المذكور انفاً يعد مشوباً بعيب عدم الاختصاص لصدورهمن جهة غير مختصة قانوناً"، مبيناً أن "القرارات المعيبة بعيب الاختصاصتعد بحكم المعدومة ولا ترتب أي أثر".

وأشار إلى أن"القانون انفاً اشترط في المادة 25 عدة شروط فيمن يرشح لمنصب المحافظ، فضلاًعن الشروط المطلوب توافرها في عضو مجلس المحافظة والمنصوص عليها في المادة 5 منالقانون انفاً والتي لم تحدد سناً قانونياً للترشيح فيمن يرشح لمنصب المحافظ كماأن قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 المعدل نص في المادة 14 / أولا منه على(يحال إلى التقاعد الموظف المعين بمرسوم جمهوري أو بأمر من مجلس الوزراء أو رئيسمجلس الوزراء أو هيئة رئاسة مجلس النواب بالكيفية التي تم تعيينه فيها)".

وفي وقت سابق مناليوم الأحد، أصدر مجلس محافظة بغداد، أمراً إدارياً يقضي بإحالة المحافظ عبدالمطلب علي يوسف، إلى التقاعد، بعد بلوغه السن القانونية.

في نفس السياق،أعلن مجلس محافظة بغداد عن فتح باب الترشح لمنصب محافظ بغداد بدءاً من اليوم الأحدالموافق، ولغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم غد الاثنين.