في رد رسمي.. محافظ بغداد يرفض قرار الإحالة إلى التقاعد

2025-02-02 18:05:06 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدى علّق محافظ بغداد عبد المطلب علي يوسف، اليوم الأحد، على قرار إحالته إلى التقاعد، مشيراً إلى أن قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم المعدل لم يحدد سناً معيناً لإحالة المحافظ إلى التقاعد. وقال يوسف، في وثيقة موجهة إلى مجلس المحافظة، "نود اعلامكم أن قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل […]

