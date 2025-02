نص قانون التعديل الأول للموازنة الذي أقره مجلس النواب

2025-02-02 18:05:06 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدى تنشر (المدى)، نص التعديل الأول لقانون الموازنة العامة للدولة العراقية للسنوات 2023-2025، والذي صوت عليه مجلس النواب في جلسة اليوم الاحد. وعقد مجلس النواب العراقي، مساء اليوم الاحد، جلسته الرابعة للفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الرابعة برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس، محسن المندلاوي، بحضور 176 نائباً، ومقاطعة نحو 50 نائباً.

