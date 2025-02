مشروع المدينة الطبية في الناصرية: 11 مستشفى ومركز تخصصي لخدمة المحافظات الجنوبية

2025-02-02 19:05:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: أعلن المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد أن محافظة ذي قار ستشهد قريبًا وضع حجر الأساس لأكبر مدينة طبية في العراق، والتي ستكون مشروعًا رائدًا على المستوى الوطني، وليس في ذي قار فقط. وذكر مجيد في لقاء مع برنامج هموم الناس، الذي تبثه إذاعة وتلفزيون...

