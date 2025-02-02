إطلاق رواتب شهر شباط للمستفيدات من الإعانة الاجتماعية في ذي قار

2025-02-02 19:05:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: أعلن قسم شؤون المرأة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في محافظة ذي قار عن بدء توزيع رواتب شهر شباط للمستفيدات من الإعانة الاجتماعية، والبالغ عددهن 41,921 مستفيدة من الأرامل والمطلقات والأيتام. وفي تصريح لشبكة أخبار الناصرية أكد مدير الحماية الاجتماعية للمرأة نوفل عبد الحميد، أن الرواتب سيتم...

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