إتلاف 9 أطنان من الأغذية الفاسدة وغلق 82 محلا تجاريا في ذي قار

2025-02-02

شبكة اخبار الناصرية:أعلنت دائرة صحة ذي قار اليوم عن اتلاف أكثر من 9 أطنان من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى غلق 82 محلا تجاريا في حملة تفتيشية شاملة على الأسواق والمحلات التجارية خلال شهر كانون الثاني الماضي. وقال الدكتور محمد كشاش مدير قسم الصحة العامة في الدائرة لشبكة أخبار...

