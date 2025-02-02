2025-02-02 19:09:04 - المصدر: ايشان

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يجب أن تكون كندا الولاية الأمريكية رقم 51 وحينها سيتمتع سكانها بضرائب أقل وحماية عسكرية مثلى بلا رسوم. ويأتي حديث ترامب بعدما أصدر، أمس السبت، قرارًا بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الواردات من كندا والمكسيك، و10% على الصين، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى مواجهة العجز التجاري […]

ظهرت المقالة ترامب يعلنها رسمياً: يجب أن تكون كندا الولاية الأمريكية رقم ٥١ أولاً على ايشان.



