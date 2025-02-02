لأسباب مجهولة.. اغتيال مواطن جنوبي العراق

2025-02-02 20:00:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أفاد مصدر أمني في المثنى، مساء اليوم الأحد، بمقتل مواطن بهجوم مسلح وسطمركز المحافظة.

وذكرالمصدر لوكالة شفق نيوز، أن "سائق دراجة نارية فتح نيران سلاحه على صاحب محلتجاري في حي الصدر وسط مدينة السماوة مركز المحافظة، وأرداه قتيلاً على الفوربعدما أصابه بثلاث رصاصات بجسده".

وبينالمصدر، أن "الجاني لاذ بالفرار إلى جهة مجهولة، فيما لم تعرف دوافع ارتكابالجريمة، حيث طوقت قوة أمنية مكان الحادث وقامت بنقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي لاستكمالالإجراءات القانونية".