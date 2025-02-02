تفاصيل جديدة عن عملية "الزركة".. مقتل 4 من كبار قادة تنظيم داعش (تحديث)

2025-02-02 20:00:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أفاد مصدر أمني مطلع، يوم الأحد، بتفاصيل جديدة عن عملية "الزركة"التي نفذها سلاح الجو العراقي في منطقة حدودية بين محافظتي كركوك وصلاح الدين.

وقالالمصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الضربة التي نفذها سلاح الجو العراقي في منطقةالزركة بين محافظتي كركوك وصلاح الدين، أسفرت عن مقتل ما يسمى بوالي كركوك، وواليالحويجة، وآمر قاطع حمرين الملقب بـ(الذيب)".

ولاحقاًأضاف مصدر أمني، بأن "قيادياً رابعاً في تنظيم داعش من بين القتلى"،مبيناً "القيادي الرابع كان يشغل منصب المشرف العام لولاية كركوك بتنظيم داعشويدعى (دحام محمد عليوي الجبوري) ويكنى (أبو سعيد) ويعتبر واحد من أبرز قادة التنظيمالإرهابي وشغل مناصب متعددة في التنظيم وكان مقرب من زعيم التنظيم الإرهابي أبو بكر البغدادي".

وكانمصدر رفيع في وزارة الدفاع العراقية، قد كشف في وقت سابق اليوم، عن مقتل ما يسمىبـ"والي كركوك" بالضربة الجوية التي نفذها طيران الجيش بعملية أمنية فيمنطقة "الزركة" بين محافظتي كركوك وصلاح الدين.

وأبلغالمصدر وكالة شفق نيوز، أن "طيران الجيش تمكن من خلال ضربة جوية دقيقة نفذتبناءً على معلومات ورصد للطائرات المسيرة، من تدمير مضافة لإرهابيين داعش".

وأضافأن "قوة أمنية تابعة لعمليات شرق صلاح الدين عثرت على سبع جثث في موقع الضربةتعود إحداهن لما يسمى والي كركوك مع أجهزة هواتف وأحزمة ناسفة ومواد لوجستيةمتنوعة".

وأشارالمصدر؛ إلى أنه "في سياق الرصد والمتابعة باستخدام الطائرات المسيرة رصدتإحدى الطائرات مضافة أخرى قريبة من المضافة المدمرة وجاري العمل بمراقبتها وتنفيذضربة جوية أخرى حال رصد أي حركة فيها".

وكانتقيادة العمليات المشتركة قد أعلنت عن العثور على جثث سبعة انتحاريين يرتدون أحزمةناسفة تم قتلهم بضربة جوية نفذتها طائرات الـF16 العراقية في قاطع"الزركة" ضمن الحدود الفاصلة بين صلاح الدين وكركوك أول أمس الجمعة.