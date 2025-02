ميتا تستثمر بكثافة في الطاقة الشمسية لدعم مراكز البيانات

2025-02-02 20:00:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

وكالات: ◾زيادة قدرة ميتا في الطاقة الشمسية من خلال توقيع اتفاقيتين جديدتين في تكساس تزيدان من إجمالي قدراتها المتجددة بنسبة تقارب 5%. ◾استثمارات ضخمة في مراكز البيانات تتمثل في تخصيص 60 مليار دولار هذا العام، لدعم استراتيجية الذكاء الاصطناعي الطموحة للشركة. ◾التفضيل المتزايد للطاقة المتجددة كحل سريع وفعال لتلبية الاحتياجات...

