2025-02-02 20:18:05 - المصدر: ايشان

حدد الأمين الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، اليوم الأحد، تحديد 23 من شباط الحالي موعداً لتشييع السيد حسن نصر الله. وقال الشيخ قاسم، إن “تشييع السيد نصر الله والسيد هاشم صفي الدين، سيتم في 23 شباط الحالي”. وأضاف، أن “السيد صفي الدين سيتم تشييعه بصفته أميناً عاماً سابقاً لحزب الله”. وتابع ، أن […]

ظهرت المقالة وداع القادة.. نعيم قاسم يحدد الـ 23 من شباط موعداً لتشييع الشهيدين نصر الله وصفي الدين أولاً على ايشان.



