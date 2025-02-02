صدور امر قبض بحق مدين العيساوي مدير علاقات وإعلام مطار النجف

2025-02-02 20:40:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر مطلع بهيئة النزاهة، اليوم الأحد، (2 شباط 2025)، بصدور امر قبض قضائي بحق مسؤول في مطار النجف الدولي بناء على تحقيقات النزاهة في الاحداث التي رافقت الاجتماع الخاص بمناقشة واقع حال المطار.

و لفت المصدر لـ"بغداد اليوم"، إلى أن "محكمة تحقيق النجف هي من اصدرت امر قبض بحق (مدين حاكم وحيد عبود العيساوي)، مدير العلاقات الخارجية واعلام مطار النجف، لعدم امتثاله لأمر الاستقدام الصادر بحقه وذلك استنادا لاحكام المادة (331) من قانون العقوبات".

وكانت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، أعلنت في 28 من الشهر الماضي، عن مُباشرتهَا التحقيق في الأحداث والمُلابسات التي رافقت الاجتماع الخاص بمُناقشة واقع حال مطار النجف الأشرف الدوليّ.

فيما أكَّدت الهيئة أنها واستناداً إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء باشرت باتخاذ الإجراءات التحقيقيَّة، فيما تم تداوله حول ما دار في اجتماعٍ خاصٍّ بمناقشة واقع حال مطار النجف الأشرف بحضور أعضاءٍ من مجلس النوَّاب عن المُحافظة.