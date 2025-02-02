رئيس الوزراء يعبر عن تقديره للخطوة المسؤولة والبناءة للبرلمان بإقرار تعديل قانون الموازنة

2025-02-02 20:50:02 - المصدر: واع

بغداد - واععبر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، عن تقديره للخطوة المسؤولة والبناءة للبرلمان بإقرار تعديل قانون الموازنة، فيما دعا حكومة إقليم كردستان ووزارة النفط الاتحادية إلى المباشرة والعمل فورًا بهذا التعديل.وقال الناطق باسم الحكومة العراقية باسم العوادي في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني عبّر عن تقديره للخطوة المسؤولة والبناءة من جانب مجلس النواب الموقر، بإقرار تعديل قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية 2023-2024-2025، قانون (13 لسنة 2023)، وفق نص التعديل الذي ورد من مجلس الوزراء"، مبينًا، أن "رئيس الوزراء توجه بهذه المناسبة بالشكر لرئيس مجلس النواب، والنائب الأول رئيس جلسة اليوم والنائب الثاني، ورؤساء الكتل البرلمانية، إزاء تفهمهم ودعمهم رؤية الحكومة، الماضية في تنفيذ برنامجها وفق الأولويات التي سبق أن أقرها نواب الشعب، والتي تلبي طموحات أبناء شعبنا العراقي في كل أرجاء وطننا".وأضاف، أن "التصويت على التعديل وفق النص الذي أقره مجلس الوزراء، يؤكد الاستقرار السياسي وحالة التفاهم التي تتسم بها هذه المرحلة، كما تعكس التعاون العالي بين الحكومة ومجلس النواب لمواصلة العمل معًا، في سبيل استمرار زخم عجلة التنمية والإعمار والإصلاح، التي انطلقت ولن تتوقف"، لافتا إلى، أن "الحكومة تواصل العمل على مواجهة المشكلات والتحديات بروح المسؤولية وانطلاقًا من مصالح العراق العليا".وأشار إلى، أنه "استنادًا إلى هذا التعديل، يدعو رئيس مجلس الوزراء، كلًا من حكومة إقليم كردستان العراق، بمؤسساتها المختصة ووزارة النفط الاتحادية، إلى المباشرة والعمل فورًا بهذا التعديل؛ من أجل الاستثمار الأمثل لثرواتنا الطبيعية، وعلى وجه الخصوص الثروة النفطية".وتابع، "لتكن هذه الثروة عاملًا لتدعيم الاستقرار، ودافعًا إلى المزيد من إنجاز الخطط والبرامج التي تلاقي حاجات أبناء شعبنا الكريم".