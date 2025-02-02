وزير الصناعة يوجه بفتح تحقيق عاجل في حادث وفاة عامل بالبصرة

2025-02-02 20:55:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

وجَّـهَ وزير الصناعة والمعادن، خالـد بتّـال النجَم، اليوم الأحد، (2 شباط 2025)، بفتح تحقيق عاجل للكشف ومعرفة الحقائق ومُلابسات حادثة تسرُب غاز الأمونيا في الشركة العامة لصناعة الأسمدة الجنوبية بمحافظة البصرة مما أدى إلى وفاة أحد العامليـن .

وأوضحـت وزارة الصناعة، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنَ "الغاز تسرب أثناء إجراء أعمال الصيانة على الخط الإنتاجي الأول في مصنع سماد اليوريا والذي يُدار من قِبل الشركة المُشاركة ، وأن العامل المُتوفي مُنتسب لهذهِ الشركـة".

وأكدت "إلتزامها بمتابعة وحث كافة شركاتها الصناعية على تطبيق معايير وشروط الصحة والسلامة الصناعية للحفاظ على سلامة العاملين في المصانع والخطوط الإنتاجية والمُمتلكات العامـة".



